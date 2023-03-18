В Париже запретили проводить протесты в "горячих точках" города

В Париже полиция запретила митинги в двух основных локациях протестов против пенсионной реформы - на площади Согласия и в районе Елисейских полей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщается, за последние два вечера люди собирались на улицах, протестуя против законопроекта о пенсионной реформе, который повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
"Из-за серьезных рисков нарушения общественного порядка и безопасности любое собрание на площади Согласия и его окрестностях, а также в районе Елисейских полей запрещено", - заявила полиция.
Однако это решение не остановило демонстрантов, вышедших на улицы в других местах с транспарантами и профсоюзными флагами. Ранним утром в субботу противники пенсионной реформы вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.
По всей стране проходят новые демонстрации, а в Париже ожидается, что большой митинг начнется в 18:00 на площади Италии.
Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.
После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.
Однако 12 марта Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.
В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.
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