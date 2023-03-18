В Париже запретили проводить протесты в "горячих точках" города

Как сообщается, за последние два вечера люди собирались на улицах, протестуя против законопроекта о пенсионной реформе, который повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

"Из-за серьезных рисков нарушения общественного порядка и безопасности любое собрание на площади Согласия и его окрестностях, а также в районе Елисейских полей запрещено", - заявила полиция.

Однако это решение не остановило демонстрантов, вышедших на улицы в других местах с транспарантами и профсоюзными флагами. Ранним утром в субботу противники пенсионной реформы вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.

По всей стране проходят новые демонстрации, а в Париже ожидается, что большой митинг начнется в 18:00 на площади Италии.