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Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, незважаючи на протести

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Неділя 12 березня 2023 06:18
Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, незважаючи на протести Фото: сенат Франції підтримав спірний проєкт пенсійної реформи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сенат Франції у ніч на 12 березня підтримав спірний проєкт пенсійної реформи, який передбачає, зокрема, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн.

За цю ініціативу проголосували 195 сенаторів, проти - 112.

"Після сотень годин дебатів Сенат прийняв план щодо пенсійної реформи. Це вирішальний етап, щоб довести до кінця реформу, яка забезпечить безпеку майбутніх наших пенсій", - написала вона.

15 березня проект реформи повинен буде пройти перевірку об'єднаного комітету, що складається з представників нижньої та верхньої палат французького парламенту. Якщо комітет схвалить цей документ, 16 березня по ньому буде проведено остаточне голосування в обох палатах.

Нагадаємо, після оголошення про наміри провести реформи на вулиці Парижу вийшли протестувальники.

7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.

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