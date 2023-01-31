У Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички (відео)

В Парижі під час демонстрації проти пенсійної реформи на площі Італії спалахнула деяка напруженість. Кілька десятків людей у ​​капюшонах і в чорному кидали снаряди в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM .

В поліції повідомляють, що потім активісти продовжили попередню ходу. За їх словами інциденти були обмеженими, проте в результаті сутичок б уло розбите вікно відділення банку та пошкоджено фасад одного з операторів зв'язку La Poste.

France: Ongoing tensions between protesters and French police in the streets of Paris.



There are 500,000 protesters in the French capital according to the CGT. On January 19 they were 400,000 — Clément Lanot.#Paris #greve31janvier pic.twitter.com/DzmO7CWVxF — Francesco Comito (@FrancescComito) January 31, 2023

Профспілка погрожує зруйнувати або заблокувати школи, громадський транспорт, електростанції, нафтопереробні заводи та ще багато секторів, через приняту урядом пенсійну реформу.