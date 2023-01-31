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У Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички (відео)

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Париж, Вівторок 31 січня 2023 18:30
У Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички (відео) Фото: у Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Парижі під час демонстрації проти пенсійної реформи на площі Італії спалахнула деяка напруженість. Кілька десятків людей у ​​капюшонах і в чорному кидали снаряди в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

В поліції повідомляють, що потім активісти продовжили попередню ходу. За їх словами інциденти були обмеженими, проте в результаті сутичок було розбите вікно відділення банку та пошкоджено фасад одного з операторів зв'язку La Poste.

Профспілка погрожує зруйнувати або заблокувати школи, громадський транспорт, електростанції, нафтопереробні заводи та ще багато секторів, через приняту урядом пенсійну реформу.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Своєю чергою невдоволена цією реформою профспілка пригрозила вимкнути світло французьким депутатам.

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