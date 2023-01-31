У Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички (відео)
В Парижі під час демонстрації проти пенсійної реформи на площі Італії спалахнула деяка напруженість. Кілька десятків людей у капюшонах і в чорному кидали снаряди в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.
В поліції повідомляють, що потім активісти продовжили попередню ходу. За їх словами інциденти були обмеженими, проте в результаті сутичок було розбите вікно відділення банку та пошкоджено фасад одного з операторів зв'язку La Poste.
France: Ongoing tensions between protesters and French police in the streets of Paris.— Francesco Comito (@FrancescComito) January 31, 2023
There are 500,000 protesters in the French capital according to the CGT. On January 19 they were 400,000 — Clément Lanot.#Paris #greve31janvier pic.twitter.com/DzmO7CWVxF
Профспілка погрожує зруйнувати або заблокувати школи, громадський транспорт, електростанції, нафтопереробні заводи та ще багато секторів, через приняту урядом пенсійну реформу.
Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.
Своєю чергою невдоволена цією реформою профспілка пригрозила вимкнути світло французьким депутатам.
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