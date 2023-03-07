Понад 10 людей арештували в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи
Фото: на мітингах проти пенсійної реформи арештували понад 10 людей (GettyImages)
Сьогодні, 7 березня, в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи арештували понад 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BF MTV.
За даними видання, сьогодні близько 16:00 під час паризької демонстрації проти пенсійної реформи було заарештовано 11 людей.
L’ambiance est électrique à Paris. Nombreux blessés signalés.— Ana19587 la Liberté n'a pas de prix. (@anouk1818) March 7, 2023
Quoi2news pic.twitter.com/4rCKFTRd1u
Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.
Після чого у Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички.
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