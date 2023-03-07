Понад 10 людей арештували в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи

Сьогодні, 7 березня, в Парижі на мітингах проти пенсійної реформи арештували понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BF MTV .

За даними видання, сьогодні близько 16:00 під час паризької демонстрації проти пенсійної реформи було заарештовано 11 людей.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Після чого у Парижі на акціях протесту щодо пенсійної реформи сталися сутички.

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