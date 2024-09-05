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Паралімпійські ігри-2024: Ніколайчик виграла перше для України "золото" в дзюдо

Париж, Четвер 05 вересня 2024 18:12
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Паралімпійські ігри-2024: Ніколайчик виграла перше для України "золото" в дзюдо Фото: Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик тріумфувала на паризькій Паралімпіаді, здолавши японку Сідзуку Хангай у фіналі змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

37-річна українка виграла золоту медаль в категорії до 48 кг. Для неї ця паралімпійська нагорода стала вже третьою в кар'єрі.

Ніколайчик надупевнено розібралася з опоненткою. Японська дзюдоїстка впродовж сутички не змогла набрати жодного пункту. Рівнянка завдала Хангай розгромної поразки (11:0), розпочавши з "ваза-арі" та завершивши іппоном.

Для Ніколайчик "золото" Парижа – прем'єрне на Паралімпійських іграх. Досі вона двічі ставала бронзовою призеркою (2012, 2021) в категорії до 52 кг. Окрім того, нагорода стала для України першою в дзюдо за 8 років.

Паралімпіада-2024, дзюдо, J1, жінки, до 48 кг

  1. Наталія Ніколайчик (Україна)
  2. Сідзуку Хангай (Японія)
  3. Розіклейде Сілва Де Андраде (Бразилія) і Еджем Ташин (Туреччина)

Раніше параатлетка Помазан здобула "золото" в штовханні ядра. У фіналі вона відправила снаряд 12,75 м. Вона втретє перемогла на Паралімпійських іграх у цій дисципліні після тріумфів у Лондоні та Токіо.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

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Паралімпійські ігри 2024
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