Паралімпійські ігри-2024: Ніколайчик виграла перше для України "золото" в дзюдо
Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик тріумфувала на паризькій Паралімпіаді, здолавши японку Сідзуку Хангай у фіналі змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
37-річна українка виграла золоту медаль в категорії до 48 кг. Для неї ця паралімпійська нагорода стала вже третьою в кар'єрі.
Ніколайчик надупевнено розібралася з опоненткою. Японська дзюдоїстка впродовж сутички не змогла набрати жодного пункту. Рівнянка завдала Хангай розгромної поразки (11:0), розпочавши з "ваза-арі" та завершивши іппоном.
Для Ніколайчик "золото" Парижа – прем'єрне на Паралімпійських іграх. Досі вона двічі ставала бронзовою призеркою (2012, 2021) в категорії до 52 кг. Окрім того, нагорода стала для України першою в дзюдо за 8 років.
Паралімпіада-2024, дзюдо, J1, жінки, до 48 кг
- Наталія Ніколайчик (Україна)
- Сідзуку Хангай (Японія)
- Розіклейде Сілва Де Андраде (Бразилія) і Еджем Ташин (Туреччина)
Раніше параатлетка Помазан здобула "золото" в штовханні ядра. У фіналі вона відправила снаряд 12,75 м. Вона втретє перемогла на Паралімпійських іграх у цій дисципліні після тріумфів у Лондоні та Токіо.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 вересня на Паралімпійських іграх-2024.
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