ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор у штовханні ядра

Париж, Четвер 05 вересня 2024 12:21
UA EN RU
Українка Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор у штовханні ядра Фото: Марія Помазан продовжила домінування в дисципліні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська атлетка Марія Помазан захистила титул паралімпійської чемпіонки в штовханні ядра серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

35-річна спортсменка стала триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра. Загалом вона виборола 5 нагород Паралімпійських ігор у кар'єрі.

Помазан у фіналі штовхнула снаряд на 12.75 м, показавши найкращий результат у сезоні. Головна її конкурентка – китаянка Ван Юнь – змогла відправити ядро лише на 11.94 м. Решта параатлетів не зуміли подолати 10-метровий рубіж.

У колекції нагород Помазан тепер золоті медалі в штовханні ядра з Лондона (2012), Токіо (2021) та Парижа. Лише в Ріо-де-Жанейро вона завершила змагання на другій сходинці п'єдесталу пошани (2016). Також вона здобула "срібло" Лондона в метанні диска.

Паралімпіада-2024, штовхання ядра, F35, жінки

  1. Марія Помазан (Україна) – 12.75 м
  2. Ван Юнь (Китай) – 11.94 м
  3. Анна Ніколсон (Сполучене Королівство) – 9.44 м

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паралімпійські ігри 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог