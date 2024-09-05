Українка Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор у штовханні ядра
Українська атлетка Марія Помазан захистила титул паралімпійської чемпіонки в штовханні ядра серед жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
35-річна спортсменка стала триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра. Загалом вона виборола 5 нагород Паралімпійських ігор у кар'єрі.
Помазан у фіналі штовхнула снаряд на 12.75 м, показавши найкращий результат у сезоні. Головна її конкурентка – китаянка Ван Юнь – змогла відправити ядро лише на 11.94 м. Решта параатлетів не зуміли подолати 10-метровий рубіж.
У колекції нагород Помазан тепер золоті медалі в штовханні ядра з Лондона (2012), Токіо (2021) та Парижа. Лише в Ріо-де-Жанейро вона завершила змагання на другій сходинці п'єдесталу пошани (2016). Також вона здобула "срібло" Лондона в метанні диска.
Паралімпіада-2024, штовхання ядра, F35, жінки
- Марія Помазан (Україна) – 12.75 м
- Ван Юнь (Китай) – 11.94 м
- Анна Ніколсон (Сполучене Королівство) – 9.44 м
До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 вересня на Паралімпійських іграх-2024.
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