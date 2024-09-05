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Паралимпийские игры-2024: Николайчик выиграла первое для Украины "золото" в дзюдо

Париж, Четверг 05 сентября 2024 18:12
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Паралимпийские игры-2024: Николайчик выиграла первое для Украины "золото" в дзюдо Фото: Наталья Николайчик стала паралимпийской чемпионкой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская дзюдоистка Наталья Николаевчик триумфовала на парижской Паралимпиаде, одолев японку Сидзуку Хангай в финале соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

37-летняя украинка выиграла золотую медаль в категории до 48 кг. Для нее эта паралимпийская награда стала третьей в карьере.

Николайчик уверенно разобралась с оппоненткой. Японская дзюдоистка в течение столкновения не смогла набрать ни одного пункта. Ровенчанка нанесла Хангай разгромное поражение (11:0), начав с "ваза-ари" и завершив иппоном.

Для Николайчик "золото" Парижа – премьерное на Паралимпийских играх. До этого она дважды становилась бронзовым призером (2012, 2021) в категории до 52 кг. Кроме того, награда стала для Украины первой в дзюдо за 8 лет.

Паралимпиада-2024, дзюдо, J1, женщины, до 48 кг

  1. Наталья Николайчик (Украина)
  2. Сидзуку Хангай (Япония)
  3. Розиклейде Силва Де Андраде (Бразилия) и Эджем Ташин (Турция)

Ранее параатлетка Помазан завоевала "золото" в толкании ядра. В финале она отправила снаряд 12,75 м. Она победила в третий раз на Паралимпийских играх в этой дисциплине после триумфов в Лондоне и Токио.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 сентября на Паралимпийских играх-2024.

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Паралимпийские игры 2024
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