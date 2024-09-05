Паралімпіада-2024: підсумки дня 4 вересня та медальний залік

Сьомий день змагань на Паралімпійських іграх для збірної України знов був з перемогами та медалями.

Короткі підсумки дня і становище команду у медальному заліку - в новині РБК-Україна .

Зокрема, наші параатлети здобули щонайменше 10 нагород упродовж дня. Золоті медалі завоювали бігун Ярослав Денисенко, плавець Андрій Трусов та штовхачка Анастасія Москаленко.

Які медалі 4 вересня здобули українці на Паралімпійських іграх-2024

Першою здобула медаль Марина Литовченко. У змаганнях з настільного тенісу вона перемогла у чвертьфіналі польську спортсменку Катерину Маршал і забезпечила собі як мінімум бронзову медаль. Матч за вихід у фінал Литовченко проведе у суботу, 7 вересня. В цей же день буде проведено і фінал за перше місце.

Марія Шпатківська стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 у фіналі штовхання ядра (клас F46). Крім того, вона оновила рекорд Європи, який склав 12,35 метрів. Це перша її нагорода на Паралімпійських іграх та інших великих легкоатлетичних турнірів.

В цей день Україна здобула десяту золоту медаль на Паралімпіаді-2024. Ярослав Денисенко на останніх метрах виборов перемогу на 100-метрівці вільним стилем (клас S12). Максим Вераска тим часом здобув "срібло".

У такому ж виді змагань "срібло" завоювала Українка Анна Стеценко. Це її третя медаль за Паралімпіаду-2024.

Віктор Дідух забезпечив Україні третю медаль на Паралімпіаді-2024 у настільному тенісі. У чвертьфіналі він здобув перемогу над шведом Емілем Андерссоном, вигравши в п'яти сетах. Півфінал за участі Дідуха пройде у п'ятницю, 6 серпня.

Максим Ніколенко, як і Віктор Дідух, забезпечив Україні мінімум "бронзу" у настільному тенісі в класі MS8. У чвертьфіналі він здобув перемогу над французом Клеманом Бертьє у напруженому 5-сетовому матчі. Якщо Ніколенко та Дідух виграють свої півфінали, вони зустрінуться у фіналі в боротьбі за "золото".

Тим часом плавець Андрій Трусов здобув "золото", встановивши світовий рекорд у плаванні на дистанцію 50 метрів. Він проплив відстань за 26,38 секунд. Це перше "золото" і загалом четверта його медаль на змаганнях на Паралімпіаді в Парижі.

Збірна України стала чемпіоном змішаної естафети 4х100 метрів вільним стилем у Паралімпійських іграх. Ярослав Денисенко на останніх 100 метрах випередив представницю Бразилії, забезпечивши команді перемогу. Це була третя золота медаль України у сьомий день змагань.

Четверте "золото" завоювала Анастасія Москаленко. Вона перемогла у фіналі штовхання ядра, встановивши новий світовий рекорд - 8 метрів. Більш того, українка захистила звання паралімпійської чемпіонки, яке здобула у Токіо.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 4 вересня

У середу, як і минулого дня змагань, Україна зберегла 7 сьоме місце в загальному списку команд. Українські паралімпійці завоювали 13 золотих, 18 срібних і 21 бронзові нагороди (загалом 52). На першому місці знову зберігає позицію Китай, здобувши 135 нагород, серед яких 62 - це "золото". Також до трійки найкращих продовжують входити Британія та США.