Парад на Красній площі 9 травня пройде без техніки: у Москві пояснили чому

Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля.

Раніше Естонія відмовила Словаччині у використанні свого повітряного простору для перельоту прем’єра Роберта Фіцо до Москви на парад 9 травня. Глава естонського МЗС наголосив, що позиція країни незмінна: дозволів на подорожі до країни-агресорки не надаватимуть.

До цього Литва та Латвія також відмовили Фіцо в транзиті через їхню територію. У відповідь словацький прем’єр заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу. Запит на проліт отримала і Польща, де він, за словами речника МЗС Мацея Вевюра, все ще перебуває на розгляді.