Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

Парад на Красній площі 9 травня пройде без техніки: у Москві пояснили чому

02:19 29.04.2026 Ср
2 хв
Танків і бронемашин не буде - але обіцяють показати тих, хто воює в Україні прямо зараз
aimg Катерина Коваль
Фото: військовий парад в Росії 9 травня (Getty Images)

Військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі пройдуть лише піші колони військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Читайте також: Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки в Москву

Хто пройде - і хто ні

У пішій колоні візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх родів військ. Натомість вихованці суворовських і нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона з параду виключені.

Замість техніки - трансляція з фронту

Під час параду обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні, а також несуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті.

Авіаційна частина заходу збережеться: заплановано проліт пілотажних груп, а наприкінці штурмовики Су-25 мають "розфарбувати небо" у кольори російського прапора.

Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля.

Раніше Естонія відмовила Словаччині у використанні свого повітряного простору для перельоту прем’єра Роберта Фіцо до Москви на парад 9 травня. Глава естонського МЗС наголосив, що позиція країни незмінна: дозволів на подорожі до країни-агресорки не надаватимуть.

До цього Литва та Латвія також відмовили Фіцо в транзиті через їхню територію. У відповідь словацький прем’єр заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу. Запит на проліт отримала і Польща, де він, за словами речника МЗС Мацея Вевюра, все ще перебуває на розгляді.

Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваПарад у Москві