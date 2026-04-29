Парад на Красній площі 9 травня пройде без техніки: у Москві пояснили чому

Військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі пройдуть лише піші колони військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.
Хто пройде - і хто ні
У пішій колоні візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх родів військ. Натомість вихованці суворовських і нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона з параду виключені.
Замість техніки - трансляція з фронту
Під час параду обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні, а також несуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті.
Авіаційна частина заходу збережеться: заплановано проліт пілотажних груп, а наприкінці штурмовики Су-25 мають "розфарбувати небо" у кольори російського прапора.
Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля.
Раніше Естонія відмовила Словаччині у використанні свого повітряного простору для перельоту прем’єра Роберта Фіцо до Москви на парад 9 травня. Глава естонського МЗС наголосив, що позиція країни незмінна: дозволів на подорожі до країни-агресорки не надаватимуть.
До цього Литва та Латвія також відмовили Фіцо в транзиті через їхню територію. У відповідь словацький прем’єр заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу. Запит на проліт отримала і Польща, де він, за словами речника МЗС Мацея Вевюра, все ще перебуває на розгляді.