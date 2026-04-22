ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки в Москву

23:02 22.04.2026 Ср
2 хв
Що саме збирається відвідати словацький прем'єр?
aimg Валерій Ульяненко
Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки в Москву Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Словацький прем'єр Роберт Фіцо відмовився від участі у параді 9 травня, але все ж збирається летіти до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Каллас дорікнула Фіцо за участь у параді в Москві: Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з Путіним?

Зазначається, що прем'єр Словаччини планує переглянути свій візит до Москви 9 травня і не братиме участі у військовому параді.

Натомість він зосередиться на меморіальних заходах і планує покласти квіти на могилу Невідомого Солдата.

Перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена, де відвідає концтабір Дахау.

Раніше Таллінн відповів відмовою на запит Фіцо щодо використання повітряного простору Естонії для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Очільник естонського МЗС зауважив, що позиція країни залишається такою ж, як і торік, тому влада не даватиме дозволів на використання свого неба для подорожей до країни-агресорки.

Перед цим прем'єр Словаччини отримав відмову від Литви і Латвії, які заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Тоді Фіцо заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Крім того, запит від Словаччини щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Росії отримала і Польща. Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що запит наразі перебуває на розгляді.

Зазначимо, практика обмежень для іноземних політиків, які планували візити до РФ, застосовувалася і раніше. Зокрема, у травні 2025 року Естонія вже блокувала VIP-рейси до Москви під час підготовки країни-агресора до параду 9 травня.

Аналогічні заходи вживали й інші держави Балтії - Латвія та Литва, які не дозволили проліт літака сербського президента Александра Вучича через свій авіапростір під час його поїздки до російської столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Роберт Фіцо
Новини
Аналітика
