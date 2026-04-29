Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники: в Москве объяснили почему

02:19 29.04.2026 Ср
Танков и бронемашин не будет - но обещают показать тех, кто воюет в Украине прямо сейчас
aimg Екатерина Коваль
Фото: военный парад в России 9 мая (Getty Images)

Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Читайте также: Фицо изменил планы относительно парада Путина во время поездки в Москву

Кто пройдет - и кто нет

В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.

Вместо техники - трансляция с фронта

Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.

Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.

Ранее Эстония отказала Словакии в использовании своего воздушного пространства для перелета премьера Роберта Фицо в Москву на парад 9 мая. Глава эстонского МИД подчеркнул, что позиция страны неизменна: разрешений на путешествия в страну-агрессора не будут предоставлять.

До этого Литва и Латвия также отказали Фицо в транзите через их территорию. В ответ словацкий премьер заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса. Запрос на пролет получила и Польша, где он, по словам спикера МИД Мацея Вевюра, все еще находится на рассмотрении.

