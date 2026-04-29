Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники: в Москве объяснили почему

Кто пройдет - и кто нет

В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.

Вместо техники - трансляция с фронта

Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.