Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники: в Москве объяснили почему
Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Кто пройдет - и кто нет
В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.
Вместо техники - трансляция с фронта
Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.
Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.
Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.
Ранее Эстония отказала Словакии в использовании своего воздушного пространства для перелета премьера Роберта Фицо в Москву на парад 9 мая. Глава эстонского МИД подчеркнул, что позиция страны неизменна: разрешений на путешествия в страну-агрессора не будут предоставлять.
До этого Литва и Латвия также отказали Фицо в транзите через их территорию. В ответ словацкий премьер заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса. Запрос на пролет получила и Польша, где он, по словам спикера МИД Мацея Вевюра, все еще находится на рассмотрении.