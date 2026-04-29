ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники: в Москве объяснили почему

02:19 29.04.2026 Ср
2 мин
Танков и бронемашин не будет - но обещают показать тех, кто воюет в Украине прямо сейчас
aimg Екатерина Коваль
Фото: военный парад в России 9 мая (Getty Images)

Военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Кто пройдет - и кто нет

В пешей колонне примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск. Зато воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна из парада исключены.

Вместо техники - трансляция с фронта

Во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.

Парад 9 мая является одним из ключевых пропагандистских мероприятий Кремля.

Ранее Эстония отказала Словакии в использовании своего воздушного пространства для перелета премьера Роберта Фицо в Москву на парад 9 мая. Глава эстонского МИД подчеркнул, что позиция страны неизменна: разрешений на путешествия в страну-агрессора не будут предоставлять.

До этого Литва и Латвия также отказали Фицо в транзите через их территорию. В ответ словацкий премьер заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса. Запрос на пролет получила и Польша, где он, по словам спикера МИД Мацея Вевюра, все еще находится на рассмотрении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Москва Парад в Москве
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО