На лінії вогню - 6 млн українців: для прифронтових територій готують спецстатус

В Україні планують розробити закон про спеціальний статус для прифронтових територій. Українцям, які живуть на лінії вогню, потрібна максимальна підтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова в Telegram .

Буданов розповів, що разом із прем'єркою Юлією Свириденко, урядовцями та народними депутатами було проведено координаційну нараду щодо прифронтових територій.

"Маємо розуміти чітку мову цифр: сьогодні на лінії вогню в 10 областях живе понад 6 мільйонів наших громадян. Це люди, які, незважаючи на щоденний терор ворога та сотні тисяч зруйнованих об'єктів інфраструктури, зробили вибір залишатися в Україні - працювати та жити у своїх громадах", - написав він.

Керівник ОП звернув увагу, що на прифронтових територіях потрібно вирішувати такі проблеми:

захист енергооб'єктів;

дефіцити місцевих бюджетів;

нерівність у виплатах переселенцям;

відсутність гарантій безпеки для медиків, співробітників освітньої сфери та комунальників.

"Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус і регулювання діяльності на прифронтових територіях", - підкреслив він.

Буданов додав, що розраховує на оперативну роботу нардепів та уряду для ухвалення нових правил функціонування прифронтових регіонів.

"Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", - резюмував керівник ОП.

Підтримка прифронтових територій

Нагадаємо, 16 травня прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні готують великий пакет пільг і стимулів для підтримки бізнесу та населення в регіонах прифронтових.

За даними уряду, наразі 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій.