ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Падіння світових цін на пальне: аналітики назвали конкретні терміни

03:27 09.04.2026 Чт
2 хв
Припинення вогню між Іраном та США вже впливає на зменшення нафтової кризи, але є нюанси, які треба враховувати автолюбителям.
aimg Пилип Бойко
Падіння світових цін на пальне: аналітики назвали конкретні терміни Фото: заправка автомобіля (Getty Images)

Світові ціни на нафту почали знижуватись на тлі заяв президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення вогню між Штатами та Іраном. Бензин почав дешевшати першим, але здешевлення дизеля займе більше часу, а сам процес відбуватиметься у декілька етапів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Independent.

Читайте також: Удар по гаманцю Путіна: Зеленський пояснив, чому перемир'я в Ірані є критичним для України

Експерти прогнозують швидке падіння роздрібних цін. Аналітик компанії GasBuddy Патрік Де Хаан упевнений, що цифри почнуть змінюватися найближчими днями, принаймні у Великій Британії.

"Ціни на бензин можуть почати змінюватися в масштабах країни приблизно через 48 годин - на кілька центів щодня", - сказав Де Хаан.

А ось здешевлення дизеля займе більше часу. Спад очікують за шість-вісім тижнів. Експерт додав, що ці прогнози є попередніми й вони залежать від ситуації у світі.

Інший аналітик фінансової компанії Raymond James Павло Молчанов вважає, що вартість пального має одноразово просісти приблизно на 0,12 долара за літр Для цього знадобиться щонайменше два тижні.

Чому пальне дешевшає повільніше, ніж дорожчає

Водії часто запитують про дивну логіку ринку. Ціни злітають миттєво після поганих новин, але падають вони дуже неохоче.

Патрік Де Хаан пояснив механізм: гуртові ціни нестабільні, а роздрібні мережі усереднюють свої витрати. Власники заправок підіймають ціни швидко, щоб захистити себе від збитків. Коли закупівля дешевшає, зниження йде поступово, тому що бізнес спочатку продає дорогі запаси пального.

Економіст Тихоокеанського дослідницького інституту Вейн Вайнгарден підтвердив цю думку:

"Ваші маржинальні витрати знизилися, і це відобразиться на ціноутворенні, але спочатку вам потрібно позбутися своїх дорогих запасів".

Що відомо про ціни на пальне в Україні зараз

На українському паливному ринку все не однозначно. Спостерігається суттєва різниця в цінах залежно від обраної мережі АЗС. В цілому, світові новини вже змусили великих гравців переглянути цінники у бік зниження.

Тим часом прем'єрка Юлія Свириденко чекає від власників АЗС справедливих цінників для автомобілістів. За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. Якщо позитивна динаміка збережеться, то і ціни почнуть падати ще більше, заявила вона.

А от у США дивляться песимістично на прогнози зменшення вартості пального. Ціни на бензин у світі можуть продовжувати зростати протягом кількох місяців навіть після того, як Ормузьку протоку буде відкрито.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
