Відкриття Ормуза не врятує? У США дали невтішний прогноз щодо цін на паливо

20:47 07.04.2026 Вт
2 хв
Чи може відкриття Ормузької протоки вплинути на ціни на паливо?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: ціни на бензин у світі можуть продовжити зростати (Getty Images)

Ціни на паливо у світі можуть продовжувати зростати протягом кількох місяців навіть після того, як Ормузьку протоку буде відкрито.

Про це заявило Управління енергетичної інформації США (EIA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: "Бомба" відкладеної дії: як дороге паливо вдарить по цінах в Україні - прогноз експерта

Згідно з прогнозом EIA, динаміка цін на паливо залежить від низки чинників, зокрема тривалості закриття Ормузької протоки та обсягу видобутку нафти на Близькому Сході.

"Так само як ми ніколи раніше не бачили закриття протоки, ми ніколи не бачили і її відкриття. Який саме вигляд це матиме - ще належить з'ясувати", - зазначили в Управлінні енергетичної інформації США.

EIA вважає, що на повне відновлення потоків через Ормузьку протоку підуть місяці навіть після завершення війни США проти Ірану. Невизначеність навколо можливих перебоїв з поставками може утримувати ціни на нафту на високому рівні.

При цьому зараз ціни на дизель зростають ще швидше, ніж на бензин, оскільки країни Близького Сходу є ключовими постачальниками.

Ціни на паливо злетіли

Нагадаємо, після початку війни на Близькому Сході Іран закрив Ормузьку протоку. Це спричинило різкий стрибок цін на нафту, внаслідок чого ціни на паливо також злетіли.

В Україні цінники на АЗС зростають буквально щотижня.

Зокрема, станом на понеділок, 6 квітня, було відомо, що українські мережі АЗС синхронно підняли вартість усіх видів пального.

Найбільш відчутне зростання зафіксовано на заправках державної "Укрнафти", де ціни на дизель зросли майже на 4 гривні.

Сполучені Штати Америки Іран Бензин Газ Дизпаливо Паливо
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
