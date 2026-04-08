Зустріч делегацій США та Ірану відбудеться дуже скоро, - Трамп

19:59 08.04.2026 Ср
Місцем потенційного саміту Трамп назвав Ісламабад
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував швидкі мирні переговори з Іраном у Пакистані після досягнення домовленості про двотижневе припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

Читайте також: Не минуло і дня. Іран погрожує США виходом з перемир'я, - ЗМІ

За словами Трампа, Пакистан запропонував провести саміт в Ісламабаді вже найближчим часом.

Американський лідер зазначив, що до переговорної команди можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс, хоча його участь поки не підтверджена через побоювання щодо безпеки.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді - можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що очікує на особисту зустріч з іранською стороною "дуже скоро". Таким чином він дав зрозуміти, що перемир'я розглядається Вашингтоном як проміжний етап перед спробою досягти сталої угоди.

Напередодні Трамп заявив, що США готові до двотижневого перемир'я з Іраном, якщо за цей час вдасться укласти мирну угоду. У відповідь іранська сторона пообіцяла на два тижні відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Водночас в інтерв'ю Sky News Трамп попередив, що Вашингтон готовий повернутися до бойових дій, якщо домовленість не відповідатиме американським умовам.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою