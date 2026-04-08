Зустріч делегацій США та Ірану відбудеться дуже скоро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсував швидкі мирні переговори з Іраном у Пакистані після досягнення домовленості про двотижневе припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

За словами Трампа, Пакистан запропонував провести саміт в Ісламабаді вже найближчим часом.

Американський лідер зазначив, що до переговорної команди можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс, хоча його участь поки не підтверджена через побоювання щодо безпеки.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді - можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що очікує на особисту зустріч з іранською стороною "дуже скоро". Таким чином він дав зрозуміти, що перемир'я розглядається Вашингтоном як проміжний етап перед спробою досягти сталої угоди.