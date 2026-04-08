Прірва в 7 гривень на літрі: чому ціни на АЗС різняться і коли пальне почне дешевшати

Сьогодні, 8 квітня, на українському паливному ринку спостерігається суттєва різниця в цінах залежно від обраної мережі АЗС, проте світові новини вже змусили великих гравців переглянути цінники у бік зниження.

Чому у кожної мережі АЗС власні ціни на пальне та чи чекати здешевшання, - РБК-Україна розпитало паливного експерта, директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна.

Головне: Обвал цін на нафту: Після оголошення перемир'я між США та Іраном світові ціни на нафту Brent впали на понад 16%. Кабмін очікує відповідного зниження на українських АЗС.

Після оголошення перемир'я між США та Іраном світові ціни на нафту Brent впали на понад 16%. Кабмін очікує відповідного зниження на українських АЗС. Перші здешевлення: Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" вже знизили ціну на дизель на 1 гривню. Але це радше емоційна реакція.

Чому ціни різняться на 7 гривень: Величезний розрив у цінах між АЗС зумовлений витратами на персонал, контроль якості та сплату податків.

Прогноз на квітень: Загроза зростання цін до 100 грн за літр минула. Якщо світові котирування залишатимуться стабільними, вартість пального в Україні почне поступово знижуватися в міру завезення нових, дешевших партій.

Світовий контекст: нафтовий обвал

Головним чинником змін стала міжнародна політика. Після того як президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я між США та Іраном, котирування нафти Brent сьогодні вранці впали на 16,08% - до 91,7 долара за барель.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі з головою "Нафтогазу" заявила, що очікує відповідної реакції від українських заправок щодо зниження цін.

"Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження", - написала вона.

Як пояснив в коментарі РБК-Україна паливний експерт Сергій Куюн, на ринку ці новини сприйняли з великим сподіванням, адже "торгувати по 90-100 грн за літр пального не хоче ніхто", оскільки люди просто перестають купувати пальне.

Проте експерт застерігає від надмірного оптимізму: нинішнє зниження - це радше "емоційна" реакція ринку та очікування, а не економічний розрахунок. Насправді реальних підстав для таких низьких цін ще немає, бо пальне, яке зараз на АЗС, купувалося за вчорашніми високими цінами.

Прірва в 7 гривень: чому така велика різниця між цінами на АЗС

Поки ринок адаптується, різниця між великими мережами (WOG, OKKO) та меншим сегментом (БРСМ, АМІК) залишається величезною - понад 7 грн на літрі.

Тобто, на повному баку бензину (50 л) в середньому сьогодні можна заощадити 355 гривень. (Наприклад, якщо WOG продає бензин по 77 грн, а "Укрнафта" та БРСМ пропонують його по 69,90-69,94 грн)

Експерт Сергій Куюн виділяє кілька причин такого цінового розриву:

Кількість персоналу: У великих мережах (ОККО, WOG) на одній станції працює 20-25 людей, тоді як у дискаунтерів (AMIC та інші) - до 10. Витрати на зарплату безпосередньо закладаються у вартість літра.

Контроль якості: Великі мережі утримують власні дороговартісні лабораторні комплекси, персонал та спецтранспорт для регулярних перевірок пального.

Маркетингова складова: У ціну преміум-мереж закладаються витрати на маркетинг та систему знижок (які раніше могли складати 3-4 грн на літрі).

Податки та прозорість: Не всі мережі мають однакову податкову дисципліну. Використання схем з ухилення від сплати податків (ПДВ, акциз) дозволяє штучно занижувати ціну.

Недоливи: Однією з причин підозрілої дешевизни може бути банальний недолив пального (наприклад, фактичне наливання 950 мл замість 1 літра).

Фальсифікат: Продаж пального сумнівної якості або без сплати акцизів дає можливість мережам значно підвищити свою конкурентну здатність за рахунок демпінгу.

Пальне буде дешевшати? Чого чекати водіям у квітні

Після новин про обвал цін на нафту та анонсу Свириденко, у другій половині дня великі мережі все ж переглянули цінники: OKKO, WOG та "Укрнафта" знизили вартість дизеля на 1 гривню.

За словами Куюна, те, що "Укрнафта" сьогодні першою знизила ціни, змусило інших "підтягнутися".

Але є болючий нюанс для трейдерів. Уряд закликав купувати якомога більше пального, щоб не було дефіциту, і компанії завезли рекордні обсяги за березневими "космічними" цінами. Тепер, коли нафта обвалилася, ті, хто купив дорогі танкери позавчора, опинилися на межі банкрутства, пояснив експерт.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн наголошує, що за умови збереження світової динаміки очікується подальше здешевлення. Ситуація з наявністю палива стабільна.

Програма мінімум на квітень - ціни перестануть зростати; програма максимум - зараз зупиняться.

"Тому що 100 гривень за літр дизелю - це не страшилка і не жарти, це абсолютно реальна перспектива ще до вчора. До сьогодні вона була абсолютно реальна і компанії до цього йшли, і уряд був в курсі цього. Я думаю, що зараз цей процес, якщо не зупиниться, то суттєво пригальмується", - каже Куюн.

Експерт очікує, що ринок буде знижуватися поступово: дешеве пальне, яке заходитиме зараз, потроху витіснятиме дорогі запаси, накопичені в березні.

Головне - щоб тенденція на світових біржах була сталою.