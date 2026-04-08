ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на АЗС пішли вниз. Свириденко чекає від заправок справедливих цінників

12:25 08.04.2026 Ср
2 хв
Яка з мереж першою почала знижати ціни на АЗС?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)

Мережа АЗС "Укрнафта" першою відреагувала на різкий спад світових цін на нафту, та розпочала зниження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні", - зазначила Свириденко.

За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива – стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - додала глава уряду.

Варто зазначити, що станом на 12:20, на "Укрнафті" А-95 коштує 69,90 грн за літр, ДП - 86,90 грн/л, а газ - 48,90 грн за літр.

Для порівняння, вчора, 7 квітня, ДП на "Укрнафті" коштувало на гривню дорожче, інші ціни поки що залишаються без змін.

Ціни на пальне в Україні

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Юлія Свириденко Ціни на бензин
Новини
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Аналітика
