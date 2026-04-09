Удар по гаманцю Путіна: Зеленський пояснив, чому перемир’я в Ірані є критичним для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки позбавлять Росію грошей на війну. Вартість "чорного золота" вже почала знижуватися і це є чітким сигналом для країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Україна підтримує перехід Сполучених Штатів до дипломатії у врегулюванні ситуації довкола Ірану, сказав український лідер. Припинення вогню на Близькому Сході створює нові можливості для глобальної безпеки, а стабілізація регіону є прямим ударом по можливостях Кремля фінансувати агресію.
"Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно – ціна нафти знизилась. І це водночас правильний сигнал щодо Росії - що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати", - підкреслив Зеленський.
Москва більше не зможе маніпулювати темою дефіциту енергоресурсів. Раніше заклики послабити санкційний тиск виправдовували саме проблемами на ринку нафти, а тепер цей аргумент зникає, каже він.
Також Зеленський зазначив, що саме Кремль був зацікавлений у дестабілізації Близького Сходу. Тривала війна в тому регіоні грала на руку росіянам, адже дозволяло їм заробляти на високих цінах і відвертати увагу світу.
"Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму й намагались затягнути ту війну. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку – а це глобальна необхідність, – російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись", - підсумував український лідер.
Що відомо про ситуацію навкруги Ормузької протоки
Нагадаємо, що США та Іран досягли попередніх домовленостей про зниження напруги та припинення вогню на два тижні. Проте Штати вже зараз висловлюють нові умови щодо розблокування протоки, відмовляючись дозволити Ірану брати гроші за прохід суден.
Згідно з даними ЗМІ, перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня. Вони відбудуться у столиці Пакистану, а делегацію США очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.