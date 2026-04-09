Удар по гаманцю Путіна: Зеленський пояснив, чому перемир’я в Ірані є критичним для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки позбавлять Росію грошей на війну. Вартість "чорного золота" вже почала знижуватися і це є чітким сигналом для країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського .

Україна підтримує перехід Сполучених Штатів до дипломатії у врегулюванні ситуації довкола Ірану, сказав український лідер. Припинення вогню на Близькому Сході створює нові можливості для глобальної безпеки, а стабілізація регіону є прямим ударом по можливостях Кремля фінансувати агресію.

"Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно – ціна нафти знизилась. І це водночас правильний сигнал щодо Росії - що окрім наших далекобійних санкцій інші інструменти також будуть працювати", - підкреслив Зеленський.

Москва більше не зможе маніпулювати темою дефіциту енергоресурсів. Раніше заклики послабити санкційний тиск виправдовували саме проблемами на ринку нафти, а тепер цей аргумент зникає, каже він.

Також Зеленський зазначив, що саме Кремль був зацікавлений у дестабілізації Близького Сходу. Тривала війна в тому регіоні грала на руку росіянам, адже дозволяло їм заробляти на високих цінах і відвертати увагу світу.

"Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладалися в підтримку іранського режиму й намагались затягнути ту війну. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку – а це глобальна необхідність, – російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись", - підсумував український лідер.