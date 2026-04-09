Падение мировых цен на горючее: аналитики назвали конкретные сроки

Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня между Штатами и Ираном. Бензин начал дешеветь первым, но удешевление дизеля займет больше времени, а сам процесс будет происходить в несколько этапов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Эксперты прогнозируют быстрое падение розничных цен. Аналитик компании GasBuddy Патрик Де Хаан уверен, что цифры начнут меняться в ближайшие дни, по крайней мере в Великобритании.

"Цены на бензин могут начать меняться в масштабах страны примерно через 48 часов - на несколько центов ежедневно", - сказал Де Хаан.

А вот удешевление дизеля займет больше времени. Спад ожидают через шесть-восемь недель. Эксперт добавил, что эти прогнозы являются предварительными и они зависят от ситуации в мире.

Другой аналитик финансовой компании Raymond James Павел Молчанов считает, что стоимость топлива должна единовременно просесть примерно на 0,12 доллара за литр Для этого понадобится не менее двух недель.

Почему топливо дешевеет медленнее, чем дорожает

Водители часто спрашивают о странной логике рынка. Цены взлетают мгновенно после плохих новостей, но падают они очень неохотно.

Патрик Де Хаан объяснил механизм: оптовые цены нестабильны, а розничные сети усредняют свои расходы. Владельцы заправок поднимают цены быстро, чтобы защитить себя от убытков. Когда закупка дешевеет, снижение идет постепенно, потому что бизнес сначала продает дорогие запасы топлива.

Экономист Тихоокеанского исследовательского института Уэйн Вайнгарден подтвердил эту мысль:

"Ваши маржинальные затраты снизились, и это отразится на ценообразовании, но сначала вам нужно избавиться от своих дорогих запасов".