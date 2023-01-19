Падіння гелікоптера з керівництвом МВС та умова Шольца щодо танків: новини за 18 січня

Вчора, 18 січня, в Броварах впав гелікоптер, на борту якого знаходились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. В результаті аварії загинуло 14 людей. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився надати танки для України за однієї умови.

Війна Росії проти України: останні новини

Трагедія у Броварах. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ

Вранці 18 січня у Броварах Київської області розбився гелікоптер. Він впав поряд з дитячим садком близько 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків. Серед загиблих - глава МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах достеменно відомо про 14 жертв, з них одна дитина. За даними рятувальників, внаслідок авіакатастрофи травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.

Тимчасовий міністр. Клименко очолив МВС замість Монастирського

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. Він тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що після обговорення з Верховною радою буде подання на призначення нового керівника відомства.

Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator

"Я щойно оголосила про додаткову передачу 200 бронетранспортерів, виготовлених компанією Roshel в Міссісаузі, штат Онтаріо, де працюють приблизно 80 українців, які приїхали до Канади й зараз будують транспортні засоби, які українські війська використовуватимуть для захисту своєї Батьківщини", - сказала міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ананд зазначила, що ці транспортні засоби дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію.

У НАТО назвали фактори, які свідчать про те, що Путін готується до довгої війни

За словами заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане, війна РФ проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.

"Путін готується до довгої війни", - заявив він під час зустрічі з начальниками штабів країн-членів НАТО.

Джоане зазначив, що нині на це вказують кілька факторів, а саме:

нещодавня мобілізація понад 200 тисяч російських військовослужбовців;

збільшення обсягів виробництва власної зброї;

збільшення темпів закупівель озброєння в інших країнах - зокрема Ірану.

МАГАТЕ запустило місію на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії створює ще одну постійну місію в Україні. Вона буде працювати на Чорнобильській атомній електростанції.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Західні ЗМІ дізнались, що буде в новому пакеті допомоги Україні від США

За даними Politico, великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker. Проте очікується, що США не ухвалять рішення про американські танки.

Двоє людей повідомили виданню, що пакет, ймовірно, включатиме кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, виготовлених General Dynamics Land Systems, а також ракети GLSDB, які мають радіус дії приблизно 100 миль (160 км).

Тим часом Німеччина готова передати Leopard Україні, проте є умова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США, своєю чергою, постачатимуть Abrams.

Як зазначає видання Suddeutsche Zeitung, Шольц, коментуючи постачання німецьких танків Україні, вже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.

Пентагон вагається відправляти американські танки до України

За даними CNN, наразі жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація передумає та надішле американські танки.

У Пентагоні пояснили, що питання відправки танків Україні не стосується загрози ескалації конфлікту з Росією чи потрапляння важкої американської зброї до рук росіян. За їх словами, вони стурбовані тим, наскільки важко експлуатувати та обслуговувати танк Abrams і чи підійде 70-тонний танк українським силам.