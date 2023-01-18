Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator

Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator для допомоги у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра оборони Канади Аніту Ананд у коментарі National Post .

Зазначимо, що Ананд наразі перебуває з візитом у Києві.

"Я щойно оголосила про додаткову передачу 200 бронетранспортерів, виготовлених компанією Roshel в Міссісаузі, штат Онтаріо, де працюють приблизно 80 українців, які приїхали до Канади і зараз будують транспортні засоби, які українські війська використовуватимуть для захисту своєї Батьківщини", - сказала вона.

Додамо, що The Globe and Mail зазначає, що йдеться про БТР Senator.

Ананд зазначила, що ці транспортні засоби дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також проводити медичну евакуацію. Вони дозволяють солдатам рано виявляти загрози, а їхня броня допоможе захистити війська.

Вона також зазначила, що з початку 2022 року Канада виділила Україні понад 5 млрд доларів у формі комбінованої військової, економічної, гуманітарної та іншої допомоги, у тому числі понад 1 млрд доларів США військової допомоги. Зокрема, країна передала зенітно-ракетну систему, протитанкову зброю та боєприпаси. Канада також закуповує для України бронетехніку та боєприпаси.

До того ж, міністр оборони додала, що канадська навчальна місія, операція UNIFIER, проводила навчання для понад 35 тисяч українських військовослужбовців.

Ананд також повідомила, що під час свого візиту в Україну вона зустрілась міністром оборони Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, у Канаді сподіваються, що система NASAMS, яка була придбана для України, надійде у найкоротший термін.

Окрім того, у Канаді розповіли, чи буде країна передавати Україні танки Leopard 2.

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