У НАТО назвали фактори, які свідчать про те, що Путін готується до довгої війни

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. На це вказують кілька факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання Військового комітету.

У зв'язку з цим заступник генерального секретаря НАТО попередив, що у військовому відношенні 2023 рік буде важким і закликав підтримувати Україну доти, поки це необхідно.

Джоане зазначив, що на це вказують кілька факторів, а саме:

"Путін готується до довгої війни", - заявив він під час зустрічі з начальниками штабів країн-членів НАТО.

За словами Джоане, війна РФ проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України неможливий. Тому глава Кремля Володимир Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Також у ГУР зазначали, що російський диктатор доручив новому командувачу угрупуванням російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

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