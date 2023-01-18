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За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна, - Дуда

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Середа 18 січня 2023 18:55
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчим часом ситуація в Україні може бути критичною через повідомлення про можливий повторний наступ Росії. Тож за кілька тижнів світова спільнота зрозуміє, чи виживе Україна.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний форум у Давосі.

Польський президент наголосив, що російська армія, яка ще не ослабла, готується до нового наступу в Україну. Тому Києву необхідно надати більше танків.

"Через кілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент, і ми зрозуміємо, чи виживе Україна", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що наступні шість тижнів можуть стати вельми критичними для бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялося, що для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі в Росії, як мінімум, не вистачає людей.

Крім того, військові не виключають, що в Україні може збільшитися кількість повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями в Білорусі, в яких бере участь і Росія.

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