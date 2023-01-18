Stryker замість танків. Politico дізналося, що буде в новому пакеті допомоги Україні від США

За словами видання, що посилається на заяву трьох американських чиновників та іншої особи, знайомої з цим, США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України 20 січня, коли високопоставлені військові лідери з усього світу зберуться в Німеччині, щоб обговорити, як допомогти Києву в боротьбі з Росією.

Одна з офіційних осіб США заявила, що наразі адміністрація Байдена не планує надсилати 70-тонний основний бойовий танк армії США "Абрамс" через складність технічного обслуговування, а не через занепокоєння, що їхня передача може призвести до ескалації конфлікту. Чиновник також зазначив, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів і підтримують рішення Великобританії відправити близько десятка своїх танків Challenger 2.

Ще двоє людей повідомили, що пакет, ймовірно, включатиме кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Strykers, виготовлених General Dynamics Land Systems, а також бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 100 миль (160 км).