ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 17:30
У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах Фото: У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв в авіакатастрофі у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники пояснили, що кількість жертв авіакатастрофи у Броварах (Київська область) зменшилась, оскільки відбувалась ідентифікація тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

Зазначимо, що ДСНС повідомляло про 17 загиблих внаслідок аварії, з яких 4 дітей. Проте пізніше відомство опублікувало уточнену інформацію, у якій повідомлялося про 14 жертв, включаючи одну дитину.

У ДСНС пояснили, чому зменшилась кількість жертв авіакатастрофи у Броварах

"Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася", - пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

Станом на 15:45, 18 січня, було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Бровари ДСНС Авиакатастрофа
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС