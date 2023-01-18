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МАГАТЕ запустило місію на Чорнобильській АЕС

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Чорнобиль, Середа 18 січня 2023 15:54
МАГАТЕ запустило місію на Чорнобильській АЕС Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародне агентство з атомної енергії створює ще одну постійну місію в Україні. Вона буде працювати на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Twitter.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - зазначив Гроссі.

Він додав, що наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

Нагадаємо, раніше Гроссі повідомляв, що МАГАТЕ забезпечить присутність своїх експертів на всіх атомних станціях України.

Постійні місії вже запрацювали на Рівненській та Південноукраїнській АЕС.

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