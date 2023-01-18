Літак та більше 800 окупантів: Генштаб порахував втрати РФ в Україні
За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3130 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
- артилерійських систем - 2108 (+4) од,
- РСЗВ - 442 (+1) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
Як повідомлялось, за оцінками Генштабу, російські окупанти зосереджують сили на Бахмутському напрямку, а у Херсонській області зазнають дефіциту колаборантів. Водночас ЗСУ посилюють ППО на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, що сили оборони 16 січня відбили атаки близько 20 населених пунктів. Своєю чергою, окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.
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