Літак та більше 800 окупантів: Генштаб порахував втрати РФ в Україні

За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, за оцінками Генштабу, російські окупанти зосереджують сили на Бахмутському напрямку, а у Херсонській області зазнають дефіциту колаборантів. Водночас ЗСУ посилюють ППО на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що сили оборони 16 січня відбили атаки близько 20 населених пунктів. Своєю чергою, окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.

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