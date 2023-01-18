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Літак та більше 800 окупантів: Генштаб порахував втрати РФ в Україні

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Україна, Середа 18 січня 2023 08:14
Літак та більше 800 окупантів: Генштаб порахував втрати РФ в Україні Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 18 січня (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 18 січня, українські військові ліквідували за добу 820 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 117 770 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 18.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків - 3130 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 6225 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2108 (+4) од,
  • РСЗВ - 442 (+1) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+1) од,
  • гелікоптерів - 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).

Як повідомлялось, за оцінками Генштабу, російські окупанти зосереджують сили на Бахмутському напрямку, а у Херсонській області зазнають дефіциту колаборантів. Водночас ЗСУ посилюють ППО на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що сили оборони 16 січня відбили атаки близько 20 населених пунктів. Своєю чергою, окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.

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