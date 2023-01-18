Вже не тільки ув’язнені, а й наркозалежні. Росіяни мобілізують усіх без розбору, - ЦНС

Як зазначає ЦНС, таким чином російські воєнкоми виконують показники по мобілізації, зокрема в Північній Осетії. Таку інформацію, за даними Центру, підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху опору. За його словами, він не вилікувався від наркозалежності і продовжував вживати наркотики, вже перебуваючи у лавах діючих загарбників у Запорізькій області.

"Як засвідчує чоловік, наркотики він взяв із собою як ліки. Мобілізувався до лав ВС РФ через загрозу постати перед судом. Його затримали за керування автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України", - розповідає ЦНС.

Загалом стратегія Росії щодо мобілізації практикує залучення наркозалежних і криміналітету. При цьому Центр національного спротиву уточнює, що воюють такі мобілізовані не лише в приватних військових компаніях, а й в регулярних військах.