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Вже не тільки ув’язнені, а й наркозалежні. Росіяни мобілізують усіх без розбору, - ЦНС

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Україна, Середа 18 січня 2023 15:36
Вже не тільки ув’язнені, а й наркозалежні. Росіяни мобілізують усіх без розбору, - ЦНС Фото: у Росії мобілізують усіх без розбору (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські військкомати не гребують жодною категорією мобілізованих, навіть забирають наркозалежних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає ЦНС, таким чином російські воєнкоми виконують показники по мобілізації, зокрема в Північній Осетії. Таку інформацію, за даними Центру, підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху опору. За його словами, він не вилікувався від наркозалежності і продовжував вживати наркотики, вже перебуваючи у лавах діючих загарбників у Запорізькій області.

"Як засвідчує чоловік, наркотики він взяв із собою як ліки. Мобілізувався до лав ВС РФ через загрозу постати перед судом. Його затримали за керування автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України", - розповідає ЦНС.

Загалом стратегія Росії щодо мобілізації практикує залучення наркозалежних і криміналітету. При цьому Центр національного спротиву уточнює, що воюють такі мобілізовані не лише в приватних військових компаніях, а й в регулярних військах.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти планують мобілізувати до своїх військ громадян України, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують мобілізацію, і "військкоми" шукають осіб, які ще не брали участі у війні проти України, і підлягають призову.

Нагадаємо також, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.

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