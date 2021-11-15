В ожидании штурма. Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась: что известно

Большая группа мигрантов собралась у КПП на границе Польши и Беларуси в понедельник. Беженцы совершили несколько попыток прорваться через пункт пропуска, произошла стрельба. Польская сторона заявляет о провокациях со стороны белорусских силовиков и подготовке массового прорыва.

Все подробности о происходящем на границе Польши, ниже в материале РБК-Украина.

Ситуация на данный момент

На закрытом КПП "Брузги" у польской границы собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов.

Утром 15 ноября они выдвинулись из стихийного лагеря в лесу к пропускному пункту большой колонной. Первыми шли женщины с детьми. Беженцев сопровождали силовики из Беларуси.

Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.



@podlaskaPolicja



pic.twitter.com/ywK7YhihCo — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Собравшимся на дороге у КПП нелегалам преграждают путь отряды польских спецслужб.

Сейчас мигранты сидят вдоль забора, спят, устанавливают палатки. Но несколькими часами ранее они устроили давку и снесли часть проволочного ограждения.

На границе произошла стрельба

В Министерстве обороны Польши сегодня сообщили о стрельбе на польской границе как об очередной провокации со стороны Беларуси.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.

Польша усиливает охрану границы

Для усиления мер безопасности на польском КПП установили водомет. В воздухе постоянно кружит боевой вертолет.

В погранслужбе Польши заявляют о готовности к любому сценарию. Из-за опасности масштабного прорыва к границе направляются дополнительные силы. Также сообщается, что Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.

Белорусские силовики собираются на границе

Со стороны КПП "Кузня" наблюдается увеличение количества вооруженных представителей спецслужб Беларуси. Также на границу приехали фургоны для телетрансляции.

Ранее польские пограничники зафиксировали подготовку беженцев к массовому прорыву. Для этого силовики из Беларуси раздавали мигрантам оборудование и слезоточивый газ.

W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.



To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Что происходит в лагере беженцев

После того, как мигранты двинулись к КПП, стихийный лагерь опустел. Однако на данный момент туда завозят дрова.

Wiedzą, że nie przejdą. Białorusini zwożą drewno na opał do opuszczonego obozowiska pic.twitter.com/6Q8IBfBq8f — Maciej Wąsik (@WasikMaciej) November 15, 2021

По данным Минобороны Польши, перемещение беженцев к границе было плановой операцией белорусских спецслужб, а координация действий велась из машины, которая стоит рядом с покинутым лагерем.

Фото: командный автомобиль у лагеря (twitter.com/MON_GOV_PL)

Беларусь заявляет о поддержке беженцев

В пограничном комитете Беларуси отчитались о том, что власть и общественные организации всячески поддерживают мигрантов.

В лагерь доставлялась гуманитарная помощь, были установлены контейнеры для мусора, биотуалеты, детей обеспечили горячей едой.

По заявлению погранкомитета, утром 15 ноября беженцы в надежде на "положительный исход ситуации" самоорганизованной колонной двинулись к пункту пропуска "Брузги" на польской границе.

The head of the convoy has already reached the border crossing. pic.twitter.com/OPNdLBYGQM — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

При этом также сообщается, что белорусские пограничники обеспечивали безопасность в лагере и по ходу движения колонны.