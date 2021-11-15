Ситуация обостряется. Польша готовится к силовому прорыву границы мигрантами
Польша направляет дополнительные силы к границе с Беларусью, в районе перехода Кузницы, где собралось несколько сотен нелегалов. Так, польская сторона готовится к возможному силовому прорыву мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.
"Несколько сотен мигрантов собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. Мы ожидаем, что будет попытка силового перехода границы, мы направляем туда все наши силы", - заявила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.
По ее словам, Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.
В свою очередь пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Twitter сообщил, что белорусские силовики свозят больше нелегалов к польско-белорусской границе.
"Белорусские службы привозят все больше групп мигрантов к пограничному переходу кузницы. Скорее всего, они готовятся к насильственному пересечению границы", - написал Жарин.
W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021
To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA
Напомним, сегодня на границе с Польшей мигранты вышли к белорусскому пункту пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.
Кроме того, впоследствии стало известно, о выстрелах на границе с Польшей. Как заявила польская сторона, это является очередной провокацией белорусских силовиков.
Детали о ситуации на границе Польши и Беларуси собраны в материале РБК-Украина.