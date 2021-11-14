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Белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов, - пограничники Польши

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Воскресенье 14 ноября 2021 12:29
Белорусские силовики готовят большой прорыв мигрантов, - пограничники Польши Фото: польские пограничники противостоят наплыву мигрантов (twitter com HRDefsEN)
Автор: Артем Горовенко

Белорусские силовики в течение 14 ноября ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши.

Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в окрестностях Кузницы, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается все большее скопление вооруженных представителей белорусских служб.

"Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям", - отметили белорусские пограничники и опубликовали соответствующее видео.

Напомним, накануне мигранты предприняли две попытки прорыва польской границы, группе из 50 человек в итоге удалось попасть в страну.

Также сообщалось, что белорусские военные уже пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины, чтобы мигранты попали на польскую территорию.

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