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ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, - журналист

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Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 10:52
ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, - журналист Фото: ЕС утвердил новые санкции против Беларуси (belapan by)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 ноября министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Помимо этого ожидается принятие соглашения о введении дополнительных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. У них также будет сегодня политическое соглашение о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по внесению в список лиц и организаций не будет готова сегодня", - написал журналист.

Отметим, как ранее сообщал брюссельский журналист со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза, в новый пакет европейских санкций попадут белорусские чиновники и организации, причастные к созданию миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.

Кроме того, под санкции могут попасть белорусские аэропорты, принимающие самолеты с мигрантами, а также перевозящие их авиакомпании.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

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