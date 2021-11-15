В очікуванні штурму. Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі загострилася: що відомо

Велика група мігрантів зібралася біля КПП на кордоні Польщі та Білорусі у понеділок. Біженці здійснили кілька спроб прорватися через пункт пропуску, відбулася стрілянина. Польська сторона заявляє про провокації з боку білоруських силовиків та підготовку масового прориву.

Усі подробиці про те, що відбувається на кордоні Польщі, нижче в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на даний момент

На закритому КПП "Брузги" біля польського кордону зібралося кілька тисяч нелегальних мігрантів.

Вранці 15 листопада вони вирушили зі стихійного табору в лісі до пропускного пункту великою колоною. Першими йшли жінки із дітьми. Біженців супроводжували силовики з Білорусі.

Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.



@podlaskaPolicja



pic.twitter.com/ywK7YhihCo — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Нелегалам, що зібралися на дорозі біля КПП, перегороджують шлях загони польських спецслужб.

Наразі мігранти сидять уздовж паркану, сплять, встановлюють намети. Але кілька годин тому вони влаштували тисняву і знесли частину дротяної огорожі.

На кордоні сталася стрілянина

У Міністерстві оборони Польщі сьогодні повідомили про стрілянину на польському кордоні як про чергову провокацію з боку Білорусі.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, ймовірно, з холостих набоїв - це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", - повідомили польські силовики.

Польща посилює охорону кордону

Для посилення заходів безпеки на польському КПП встановили водомет. У повітрі постійно кружляє бойовий вертоліт.

У прикордонній службі Польщі заявляють про готовність до будь-якого сценарію. Через небезпеку масштабного прориву до кордону прямують додаткові сили. Також повідомляється, що Польща розпочне будівництво загородження на кордоні з Білоруссю одночасно у кількох місцях.

Білоруські силовики збираються на кордоні

З боку КПП "Кузня" спостерігається збільшення кількості озброєних представників спецслужб Білорусі. Також до кордону приїхали фургони для телетрансляції.

Раніше польські прикордонники заявили про підготовку біженців до масового прориву. Білоруські силовики роздавалили мігрантам обладнання та сльозогінний газ.

W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.



To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Що відбувається у таборі біженців

Після того, як мігранти рушили до КПП, стихійний табір спустів. Однак зараз туди завозять дрова.

Wiedzą, że nie przejdą. Białorusini zwożą drewno na opał do opuszczonego obozowiska pic.twitter.com/6Q8IBfBq8f — Maciej Wąsik (@WasikMaciej) November 15, 2021

За даними Міноборони Польщі, переміщення біженців до кордону було плановою операцією білоруських спецслужб, а координація дій велася з машини, яка стоїть поряд із покинутим табором.

Фото: командний автомобіль біля табору (twitter.com/MON_GOV_PL)

Білорусь заявляє про підтримку біженців

У прикордонному комітеті Білорусі відзвітували про те, що влада та громадські організації всіляко підтримують мігрантів.

До табору доставлялася гуманітарна допомога, було встановлено контейнери для сміття, біотуалети, дітей забезпечили гарячою їжею.

За заявою прикордонного комітету, вранці 15 листопада біженці, сподіваючись на "позитивний результат ситуації" самоорганізованою колоною, рушили до пункту пропуску "Брузги" на польському кордоні.

The head of the convoy has already reached the border crossing. pic.twitter.com/OPNdLBYGQM — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

При цьому також повідомляється, що білоруські прикордонники забезпечували безпеку в таборі та під час руху колони до кордону.