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Что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину: ответ МВД

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 ноября 2021 11:04
Что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину: ответ МВД Фото: что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии. Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию одной страны с территории другой, будут выдворены обратно, и вторая страна будет обязана их принять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

Ранее перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте.

"Это значит, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - написал Шевченко.

Госпогранслужба и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с Беларусью, хотя и значительно меньшей группы людей, отметил он.

В частности, в сентябре прошлого 2020 года до тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси в Черниговской области через направление на пунктах пропуска Новая Гута - Новые Ярыловичи.

"Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые являются непременной составляющей КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе, они вернулись восвояси", - отметил представитель МВД.

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