Отставка Авакова, комендантский час в Сумах, наводнение в Германии: новости за 15 июля

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, в Сумах ввели комендантский час для детей и подростков, Германию накрыло наводнение. Подробнее о том, что произошло в четверг, 15 июля - в материале РБК-Украина.

Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он был главой МВД более 7 лет. "За" проголосовал 291 парламентарий.

Причиной отставки Авакова с поста стала просьба президента Украины Владимира Зеленского. Решение было спокойным и взвешенным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Германию накрыло наводнение. Число жертв приближается к 60

На западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни. На данный момент известно о 58 погибших. При этом десятки человек пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести.

в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.

Интерпол объявил Жеваго в международный розыск

Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.

В бюро отмечают, что 27 сентября 2019 бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

В Минздраве назвали количество подтвержденных случаев штамма "Дельта" в Украине

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. При этом в стране подтвердили семь случаев "Альфа" штамма.

При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ. "Остальные 7 образцов - имеют мутации, характерные для штамма Альфа", - говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья.

В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков: что запретили

Городской совет города Сумы принял решение о введении комендантского часа для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в ночное время.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. Однако пребывание детей вне дома в это время возможно в присутствии одного из родителей или же другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем: внезапно стало плохо (фото)

В Киеве водителю троллейбуса внезапно стало плохо за рулем и он умер - трагедия произошла сегодня утром на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе столицы. Мужчине оказывали первую помощь до приезда "скорой", но спасти жизнь, к сожалению, не удалось.

Рада запретила продажу лекарств детям

Верховная рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5122.

Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст.

Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве: авто влетело под самосвал

Известная телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве в ночь на 15 июля. Микроавтобус, в котором ехала знаменитость, влетел в едущий перед ним самосвал.

Сообщается, что Витвицкая получила несколько ушибов, но уже чувствует себя лучше, и готова выходить в эфир. "У меня несколько ушибов - ничего страшного. Поставили капельницу. Я просто ударилась лбом и были подозрения, что может быть что-то более сложное, поэтому нужно было обследоваться", - рассказывает она.

Антициклон рушится: в пятницу в Украине ожидаются дожди и жара до +35

В пятницу, 16 июля, в Украине в нескольких регионах ожидается облачная погода. Синоптики не исключают кратковременные дожди и грозы.

"Антициклон постепенно рушится, неустойчивость атмосферы усиливается, соответственно завтра в определенных регионах в дневные часы на небе будет больше кучевых облаков, иногда с кратковременными дождями", - говорится в сообщении.