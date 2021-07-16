Відставка Авакова, комендантська година в Сумах, повінь в Німеччині: новини за 15 липня

Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в Сумах ввели комендантську годину для дітей та підлітків, Німеччину накрила повінь. Детальніше про те, що сталося у четвер, 15 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра

Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він був на посадів голови МВС понад 7 років. "За" проголосував 291 парламентар.

Причиною відставки Авакова з поста міністра стало прохання президента України Володимира Зеленського. Рішення було спокійним і виваженим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенко.

Німеччину накрила повінь. Кількість жертв наближається до 60

На західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи. На даний момент відомо про 58 загиблих. При цьому десятки людей постраждали, ще десятки числяться зниклими безвісти.

В окрузі Рейн-Ерфт влади оголосили режим надзвичайної ситуації через загрозу подальших затоплень.

Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук

Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і екс-власника банку" Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів.

Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

У МОЗ назвали кількість підтверджених випадків штаму "Дельта" в Україні

В Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. При цьому в країні підтвердили сім випадків "Альфа" штаму.

При цьому наголошується, що чотири зразки мають походження з країн Європи і РФ. "Решта 7 зразків - мають мутації, характерні для штаму Альфа", - йдеться в повідомленні прес-служби Центру громадського здоров'я.

У Сумах ввели комендантський час для дітей та підлітків: що заборонили

Міська рада міста Суми ухвалила рішення про запровадження комендантського часу для дітей віком до 16 років. Їм заборонено перебувати на вулиці у нічний час.

Заборона діятиме з 22:00 до 6:00. Однак перебування дітей поза межами дому у цей час можливе у присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

У Києві водій тролейбуса помер за кермом: раптово стало зле (фото)

У Києві водієві тролейбуса раптово стало зле за кермом і він помер - трагедія сталася сьогодні вранці на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі столиці. Чоловікові надавали першу допомогу до приїзду "швидкої", але врятувати життя, на жаль, не вдалося.

Рада заборонила продаж ліків дітям

Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5122.

Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.

Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП у Києві: авто влетіло під самоскид

Відома телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП в Києві в ніч на 15 липня. Мікроавтобус, в якому їхала знаменитість, влетів під самоскид, що їхав попереду.

Повідомляється, що Вітвіцька отримала декілька забоїв, але вже почуває себе краще і готова виходити в ефір. "У мене кілька забоїв - нічого страшного. Поставили крапельницю. Я просто вдарилася лобом і були підозри, що може бути щось більш складне, тому потрібно було обстежитися", - розповідає вона.

Антициклон руйнується: завтра в Україні очікуються дощі і спека до +35

У п'ятницю, 16 липня, в Україні в декількох регіонах очікується хмарна погода. Синоптики не виключають короткочасні дощі та грози.

"Антициклон поступово руйнується, нестійкість атмосфери посилюється, відповідно завтра в певних регіонах в денні години на небі буде більше купчастих хмар, іноді з короткочасними дощами", - йдеться в повідомленні.