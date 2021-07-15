На западе Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы затопления

На западе Германии в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Поскольку региону грозит дальнейшее затопление.

Отмечается, что данные факторы стали причиной объявления чрезвычайной ситуации в регионе.

"Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды реки Эрфт. Подвалы и улицы частично находятся под водой. Сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

Кроме того, в результате наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 42 человека.