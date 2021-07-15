Интерпол объявил Жеваго в международный розыск

Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина , это следует из релиза Госбюро расследований .

В бюро отмечают, что 27 сентября 2019 бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

По данным следствия, подконтрольный ему офшор открыл кредитные линии в зарубежных банках, а банк "Финансы и Кредит" стал поручителем.

"После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - говорится в сообщении.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Константине Жеваго.