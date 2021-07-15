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В МВД назвали причину отставки Авакова

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Киев, Четверг 15 июля 2021 22:09
В МВД назвали причину отставки Авакова Фото: экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Причиной отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел стала просьба президента Украины Владимира Зеленского. Решение было спокойным и взвешенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.

"Решение президента было предложить Авакову уйти в отставку. Он принял это решение. Оно было спокойным и взвешенным. Оно давно готовилось", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, визит в Украину заместителя помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента и его встреча с Аваковым не имеет к отставке никакого отношения.

Напомним, Аваков объявил о своей отставке 13 июля. Он написал заявление об увольнении, опубликовав его в своем Facebook.

Верховная рада проголосовала за отставку Авакова с поста главы МВД утром 15 июля. Ее поддержали более 290 парламентариев.

Кандидатом на пост главы МВД выдвинут нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. Рада проголосует за его назначение 16 июля - это будет первым вопросом на повестке.

Больше о перестановке в руководстве МВД читайте в материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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