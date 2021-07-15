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В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков: что запретили

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Четверг 15 июля 2021 12:23
В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков: что запретили Фото: в Сумах ввели ночной комендантский час для детей (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Городской совет города Сумы принял решение о введении комендантского часа для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в ночное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской горсовет.

Ограничения касаются пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской терробщины.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. Однако пребывание детей вне дома в это время возможно в присутствии одного из родителей или же другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Решение принято с целью профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также для предотвращения употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Введенные горсоветом ограничения уже вступили в силу.

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комендантский час Сумы
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