Остін і Галлант обговорили варіанти відвернення війни Ізраїлю та Лівану

Міністри оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та Ізраїлю Йоав Галлант обговорили способи послаблення напруженості на кордоні Ізраїлю та Лівану, ситуацію в Секторі Газа, а також протидію викликам з боку Ірану.

Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Міністр Ллойд Остін прийняв у Пентагоні міністра оборони Ізраїлю, Йоава Галланта. Сторони обговорили зусилля з деескалації напруженості вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, збільшення гуманітарної допомоги жителям Гази, спільної протидії атакам на Ізраїль з боку Ірану та сил, які він підтримує, а також протидії дестабілізуючій діяльності на всьому Близькому Сході", - сказав він.

За словами Райдера, Остін підтвердив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю. Про це свідчить американська підтримка під час атаки Ірану 13 квітня, а також допомога для Ізраїлю на суму понад $14 млрд.

Водночас, глава Пентагону зазначив, що провокації ліванського угруповання "Хазболла" загрожують втягнути ізраїльський та ліванський народ у війну, якої ніхто з них не хоче.

Крім того, міністр оборони США підтвердив пріоритетність питання звільнення заручників, які утримує ХАМАС, включно з американськими громадянами. Остін підкреслив, що принципова дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.