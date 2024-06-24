Нетаньяху заявив про згортання операції в Газі і перекидання військ до кордону з Ліваном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у неділю, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у Секторі Газа згортається, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню Хезболла.

Ізраїльський лідер у тривалому телеінтерв’ю сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАС закінчилася. Але в Газі, за його словами, знадобиться менше військ, що звільнить сили для боротьби з Хезболлою.

"У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо. Перш за все, для оборони", — сказав він, додавши, що також для того, аби дозволити десяткам тисяч переміщених ізраїльтян повернутися додому.

Нетаньяху сказав, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи, але пообіцяв розв’язати проблему "іншим способом", якщо це необхідно. "Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього", — сказав він.

Прем’єр Ізраїлю заявив, що наступ в Газі згортається, але Ізраїлю доведеться продовжувати удари, спрямовані на запобігання перегрупуванню ХАМАС.