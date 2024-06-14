Байден озвучив невтішний прогноз щодо мирної угоди Ізраїлю з ХАМАС
Президент США Джо Байден заявив, що не очікує підписання угоди про припинення вогню у Секторі Газа в найближчому майбутньому. Пропозиція не була повністю схвалена ні Ізраїлем, ні терористичним рухом ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Очільник Білого дому зазначив, що міжнародні лідери обговорювали питання припинення вогню на саміті "Великої сімки" (G7) в Італії. Однак на запитання журналістів, чи буде угода про перемир'я досягнута найближчим часом, Байден відповів просто: "Ні", додавши: "Я не втратив надію".
Палестинські бойовики відповіли на цю пропозицію цього тижня, запропонувавши зміни, які, за їхніми словами, мають на меті гарантувати постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа. Оголошена Байденом пропозиція, включає ці положення, але у ХАМАС занепокоєні, чи виконає Ізраїль ці умови.
Раніше у четвер, 13 червня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заперечив твердження, що Ізраїль не повністю дотримується плану припинення вогню. Салліван зазначив, що мета полягає в тому, щоб "з'ясувати, як нам працювати, щоб заповнити прогалини, що залишилися, і дійти до угоди".
Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС
На початку червня Ізраїль запропонував ХАМАС трифазну угоду про припинення вогню, яка, зокрема, передбачає повернення заручників. Байден розкрив подробиці цього плану.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню у Секторі Газа. Деякі з них є нереальними до втілення. Зокрема, терористи хочуть письмових гарантій від США щодо плану припинення вогню.
11 червня ХАМАС надав посередникам свою відповідь на підтриману США пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа.
Тим часом на ізраїльсько-ліванському кордоні бойовики "Хезболли" вже другий день запускають ракети і вибухові дрони проти ізраїльських військових постів в якості помсти за вбивство старшого командира. Ескалація відбувається на тлі того, що деякі ізраїльські лідери погрожують тотальною війною, щоб змусити угруповання припинити ракетні обстріли, в той час, як бойовики намагаються чинити тиск на Ізраїль під час переговорів про припинення вогню на підтримку ХАМАС, як свого союзника.
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