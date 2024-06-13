США кажуть, що ХАМАС прагне змінити план припинення вогню, ХАМАС заперечує
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що ХАМАС запропонував численні зміни, деякі з них є нездійсненними, до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню у Секторі Газа. ХАМАС це заперечує, звинувачуючи Ізраїль у відхиленні плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заперечив, що угруповання висунуло нові ідеї . Він повторив позицію ХАМАСу про те, що саме Ізраїль відхиляє пропозиції, і звинуватив адміністрацію США в тому, що вона погоджується зі своїм близьким союзником.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що чимало із запропонованих ХАМАСом змін були незначними "і не непередбачуваними", тоді як інші суттєво відрізнялися від того, що було викладено в резолюції Ради Безпеки ООН у понеділок, яка підтримує план, висунутий президентом США Джо Байденом.
"Наша мета — довести цей процес до завершення. Ми вважаємо, що час торгу закінчився", — сказав Салліван журналістам.
ХАМАС також хоче письмових гарантій від США щодо плану припинення вогню, повідомили Reuters два джерела в єгипетських службах безпеки.
Пізно ввечері в середу ХАМАС оприлюднив заяву, в якій підкреслив свою "позитивність" у переговорах і закликав США чинити тиск на Ізраїль, щоб він прийняв угоду, яка веде до постійного припинення вогню в Газі, а також до повного виведення з анклаву ізраїльських військових, відновлення та звільнення палестинських в'язнів.
Угруповання заявило, що, хоча офіційні особи США заявили, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, "ми не чули, щоб будь-який ізраїльський чиновник підтвердив це прийняття".
Мирний план
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Суть мирного мирного плану, підтриманого США, розкрив президент Сполучених Штатів Джо Байден.
У заяві після виступу Байдена офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що на столі є угода з ХАМАС. Проте там вважають, що пропозиція "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС".
11 червня ХАМАС заявив, що надав посередникам свою відповідь на підтриману США пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Відповідь містить деякі "поправки" до угоди.
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