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ХАМАС дав свою відповідь на останню пропозицію про припинення вогню у Газі з "поправками"

Середа 12 червня 2024 00:29
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ХАМАС дав свою відповідь на останню пропозицію про припинення вогню у Газі з "поправками" Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ХАМАС заявив у вівторок, що надав посередникам свою відповідь на підтриману США пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа. Відповідь містить деякі "поправки" до угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Міністерства закордонних справ Катару та Єгипту, які разом зі Сполученими Штатами є ключовими посередниками, підтвердили, що отримали відповідь ХАМАС, і повідомили, що вивчають її.

«Ми отримали цю відповідь, яку ХАМАС надіслав Катару та Єгипту, і ми зараз її оцінюємо», — сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі журналістам у Вашингтоні.

Представник ХАМАС Джихад Таха заявив, що відповідь включає "поправки, які підтверджують припинення вогню, виведення військ, відновлення та обмін полоненими". Він не уточнив деталей.

Підтримуючи загальні рамки угоди, представники ХАМАСу висловили настороженість щодо того, чи Ізраїль виконуватиме її умови, особливо положення про остаточне припинення бойових дій та повне виведення військ Ізраїлю з Сектору Газа в обмін на звільнення всіх заручників, які утримуються бойовиками.

Мирний план і позиція Ізраїлю

Суть мирного мирного плану, підтриманого США, розкрив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

У заяві після виступу Байдена офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що на столі є угода з ХАМАС. Проте там вважають, що пропозиція "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС".

Вчора, 11 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із Нетаньягу, під час якої лідери обговорили план. У заяві Держдепу зазначається, що США та інші світові лідери будуть підтримувати всеосяжну пропозицію, викладену президентом Байденом.

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