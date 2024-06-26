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Остин и Галлант обсудили варианты предотвращения войны Израиля и Ливана

Среда 26 июня 2024 05:02
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Остин и Галлант обсудили варианты предотвращения войны Израиля и Ливана Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министры обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант обсудили способы ослабления напряженности на границе Израиля и Ливана, ситуацию в Секторе Газа, а также противодействие вызовам со стороны Ирана.

Об этом заявил прес-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Министр Ллойд Остин принял в Пентагоне министра обороны Израиля, Йоава Галланта. Стороны обсудили усилия по деэскалации напряженности вдоль израильско-ливанской границы, увеличение гуманитарной помощи жителям Газы, совместного противодействия атакам на Израиль со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает, а также противодействие дестабилизирующей деятельности на всем Ближнем Востоке", - сказал он.

По словам Райдера, Остин подтвердил непоколебимую поддержку США безопасности Израиля. Об этом свидетельствует американская поддержка во время атаки Ирана 13 апреля, а также помощь для Израиля на сумму более $14 млрд.

В то же время, глава Пентагона отметил, что провокации ливанской группировки "Хазболла" угрожают втянуть израильский и ливанский народ в войну, которой никто из них не хочет.

Кроме того, министр обороны США подтвердил приоритетность вопроса освобождения заложников, которые удерживает ХАМАС, включая американских граждан. Остин подчеркнул, что принципиальная дипломатия является единственным способом предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Война Израиля с ХАМАС

В мае президент США Джо Байден предложил мирный план по прекращению войны в Секторе Газа. Израиль расценил инициативу главы Белого дома как возможность закончить войну и полностью уничтожить ХАМАС.

Однако в начале июня террористическое движение озвучило собственный план прекращения огня в Секторе Газа, содержащий ряд "поправок" к соглашению. В США отвергли такие изменения и сообщили, что они нереальны к выполнению.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил готовность согласиться лишь на "частичное" соглашение о прекращении огня, чтобы ЦАХАЛ мог продолжать боевые действия.

Президент США Джо Байден не ожидает подписания мирного соглашения в ближайшее время, поскольку предложение не было полностью одобрено ни одной из конфликтующих сторон.

Тем временем Израиль активно готовится к войне с боевиками движения "Хезболла" на территории Ливана.

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