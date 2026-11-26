Метеорологічна зима не завжди приходить за календарем. Тож синоптики нагадали, коли відбувається такий перехід, яким буває грудень в Україні та що може принести цей місяць у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Спеціалісти розповіли, що метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0°C - у бік зниження.
Відбувається це зазвичай:
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В УкрГМЦ повідомили, що впродовж грудня в більшості областей утворюється сніговий покрив.
"Лише на півдні країни встановлюється не кожного року", - уточнили синоптики.
Крім того, у грудні в Україні відмічаються:
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Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в грудні складає:
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Абсолютний мінімум температури повітря в грудні становить, за даними синоптиків, від 22,2 до 34,2 градусів морозу.
Ще нижчі значення - від 34,5 до 37,9 градусів нижче нуля - траплялись місцями:
При цьому на півдні країни - подекуди від 10,4 до 24,4 градусів зі знаком "мінус".
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Абсолютний максимум температури повітря впродовж першого місяця зими:
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За даними експертів УкрГМЦ, середня місячна кількість опадів впродовж грудня складає:
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Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні від -4°C (морозу) до +3°C (тепла).
"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.
Тим часом кількість опадів впродовж останнього місяця року очікується (в середньому) на рівні:
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.
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