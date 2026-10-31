Чи загрожують Україні аномальний холод і мороз, як минулої зими: відповідь кліматолога
Сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити зимові тенденції в Україні на роки вперед. Але це - не звичайні прогнози погоди.
Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
Як створюються прогнози на той чи інший сезон
Кліматолог розповіла, що довгострокові прогнози (наприклад, на зиму), створюють світові прогностичні центри.
"Бо це складні розрахунки і потребують багато ресурсів", - пояснила Балабух.
Тим часом українські спеціалісти можуть ними користуватися й уточнювати - відповідно до того, як розвиваються процеси в Україні.
"Ці кліматичні прогнози показують, наскільки температура повітря або кількість опадів відрізняються від кліматичної норми, тобто від середніх багаторічних значень за 30-літні періоди", - зауважила синоптик.
Отже, вони відображають "усереднену картинку очікуваних умов за місяць або сезон, характеризуючи загальні риси погоди, які переважатимуть впродовж цього періоду".
Читайте також: Наближається зима: коли ймовірний перший сніг в Європі та де його може випасти до 35 см
Чи можна сказати зараз, якою буде зима в Україні
"Аналіз розрахунків світових прогностичних центрів свідчить, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму в середньому на 1-2 градуси", - повідомила Балабух.
Є також розрахунки, за її словами, згідно з якими "температура повітря може бути в межах кліматичної норми".
"Але жодна чисельна модель не прогнозує середню за зиму температуру нижчою за норму", - визнала спеціаліст.
Читайте також: Погода у листопаді та взимку: в Укргідрометцентрі оприлюднили попередній прогноз
Наскільки наперед можуть "зазирати" такі прогнози
Представниця гідрометеорологічного інституту розповіла, що "сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити, якими можуть бути зими в Україні до середини й навіть до кінця століття".
Але це - не звичайні прогнози погоди, а "кліматичні проєкції, які враховують різні сценарії майбутнього розвитку людства (насамперед обсяги викидів парникових газів)".
"Наприклад, за сценарієм високих викидів парникових газів RCP8.5, температура повітря в Україні до середини століття може підвищитися ще на 1,5-2°С, а до кінця - на 3-4°С (порівняно з сучасним кліматичним періодом)", - поділилась фахівець.
Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози
Чи означає це, що холодних зим більше не буде
"Це не означає, що зими стануть такими самими, як у Криму", - зауважила Балабух.
Адже йдеться насамперед про "загальне потепління клімату".
Тоді як "сезонні особливості погоди та ймовірність сильних морозів - зберігатимуться".
Читайте також: Рекорд, що не побити: де в Україні найхолодніше і у якій області було -42
Чи можуть повторюватись такі морози, як минулої зими
Впродовж минулої зими (2025-2026 років) в Україні місцями фіксували чималий мороз.
Балабух пояснила, що навіть з огляду на кліматичні зміни, стверджувати, що такі холодні зими повторюватись не будуть - не можна.
"Попри загальне потепління клімату, холодні зими та сильні морози в Україні й надалі можливі", - наголосила вона.
Фахівець додала, що сезонні прогнози:
- показують, наскільки середня температура зими може відрізнятися від кліматичної норми;
- але не дають змоги передбачити всі похолодання та потепління.
"Протягом останніх років ми переважно прогнозували зими на 1-2°С тепліші за норму, і загалом ці прогнози справджувалися. Однак минулої зими вторгнення арктичного повітря в січні та лютому спричинили значне похолодання", - констатувала синоптик.
Читайте також: Зима без помилок: у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших
Вона нагадала, що тоді у північних областях температура в окремі періоди була на 4°С нижчою за норму (тоді як на півдні - залишалася близькою до неї, а на Закарпатті - вищою).
"Тому навіть тепла за середніми показниками зима може супроводжуватися сильними морозами", - визнала фахівець.
При цьому "періоди аномального холоду можуть чергуватися з відлигами".
"І в результаті середня температура за місяць чи сезон буде близькою до норми. Точніше передбачити такі зміни погоди дають змогу короткострокові прогнози на найближчі п'ять діб", - підсумувала Балабух.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Читайте також, чому насправді зникає вода в криницях і річках України.