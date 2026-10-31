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Чи буде цьогоріч сніжна зима в Україні: кліматолог дала прогноз

09:33 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Василина Копитко
Чи буде цьогоріч сніжна зима в Україні: кліматолог дала прогноз Якою буде зима в Україні (колаж РБК-Україна)
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Цієї зими в Україні може випасти на 20-40% більше опадів за норму. Однак це не означає, що зима буде сніжною: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Зима в Україні 2027

За її словами, утворення стійкого снігового покриву малоймовірне, якщо температура повітря залишатиметься додатною. Сніг швидко танутиме, а тому навіть за значної кількості опадів тривалого снігового покриву може не бути.

Водночас коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови.

Зокрема, можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Особливо це стосується регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової.

Також Балабух зазначила, що цьогоріч в Україні очікують зиму на 1-2 градуси теплішою за норму. І це характерно буде для всіх місяців.

Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, а також на Кіровоградщині та в Дніпропетровській області, де середня за зиму температура повітря може бути у межах від 0 до +2 градусів.

А найнижчі температури ймовірні на північному сході країни та на високогір'ї Карпат, де в середньому за зиму може бути мінус 3-4 градуси і нижче.

Читайте також про те, що кліматичний сценарій RCP8.5 передбачає, що за 30 років середньорічна температура на Харківщині може наблизитись до тієї, яка сьогодні характерна для Криму.

Раніше ми писали про те, що 2025-й увійшов у трійку найспекотніших за всю історію спостережень. Причиною цього експерти називають збільшення викидів від спалювання викопного палива та глобальне потепління.

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